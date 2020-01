Economia Índia afirma que está pronta para quintuplicar acordo com o Mercosul

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

O governo da Índia informou que está pronto para quintuplicar o número de produtos cobertos pelo acordo de preferências tarifárias que tem com o Mercosul.

De acordo com Hardeep Singh Puri, um dos mais poderosos ministros da Índia, que acumula as pastas de Aviação Civil, Planejamento Urbano e Comércio, o governo do premiê Narendra Modi está em negociação com o Brasil para aumentar o pacto atual, que compreende 450 produtos com redução de sobretaxa, para atingir de 2 mil a 2,5 mil itens.

Em setembro do ano passado, representantes da Índia e do Mercosul realizaram uma videoconferência, na qual o bloco sul-americano informou que fará deliberações internas e apresentará uma proposta.

Para o governo de Jair Bolsonaro, que visita o país a partir desta sexta-feira (24), há três caminhos possíveis: todos os países do Mercosul negociam juntos; a Argentina, sob governo de centro-esquerda, sai da negociação; ou o Brasil avança sozinho para concluir o acordo com os indianos.

O acordo de preferências entre Mercosul e Índia entrou em vigor em junho de 2009.

