Termina na quinta (18) o prazo da consulta pública lançada pelo governo do Estado para ouvir da população gaúcha sobre as áreas que considera as mais importantes para os próximos quatro anos em termos de investimentos. É a etapa final de elaboração do Plano Plurianual 2020-2023, no qual a sociedade poderá elencar as prioridades entre 12 grandes programas estratégicos.

