O presidente indonésio Joko Widodo anunciou nesta segunda-feira (26) que um local no Leste da ilha de Bornéu foi escolhido para abrigar a capital política do país, uma vez que a atual Jacarta está ameaçada pelo aumento do nível do mar e seu solo está se desfazendo pelo peso dos edifícios. O local foi escolhido “porque apresenta um baixo risco de desastres naturais”, disse o presidente.