Infância difícil: Thaila Ayala lembra passado em lixão e fuga de casa

Hoje foi um dia MUITO especial pra mim. MAIS UM!!!! Especial porque mais uma vez Deus me deu aquele abraço forte, me chamou de filha e me deu mais um presente desses imensuráveis, desses que aquela menina que nasceu na roça, e cresceu brincando no lixão do lado de casa nunca imaginou que chegaria aqui, no dia de hoje! Ninguém sabe e tenho CERTEZA que nem imaginam de onde vim, e tudo o que passei, tudo podia ter dado muito errado, TUDO, eu era uma garota, que saiu de casa fugida sozinha aos 15 anos largando escola, família tudo pra trás pra tentar um sonho. Um sonho que eu sonhava escondida, sonho que faziam as pessoas rirem ao meu redor quando ouviam. Sonho esse que eu nunca imaginava alcançar. Tudo parecia feito pra dar errado, cada desafio, cada escolha, cada etapa, cada trauma, cada superação, cada dificuldade e porque ele “DEUS” caminhou comigo, me mostrando a direção, mesmo nos momentos em que eu largava a mão dele, ele ia na frente, me guiando e abrindo as portas certas. Jesus EU TE AMO de um tanto que nem cabe em mim. Espero mesmo poder cumprir a missão que você tem pra mim.