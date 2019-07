“Infelizmente, temos um presidente que odeia o povo do Nordeste”, diz governador da Bahia

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), comentou nesta terça-feira (23) a sua ausência na inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista e não poupou críticas ao presidente Jair Bolsonaro, que participou do evento. Em entrevista a uma rádio, ele lamentou o fato de Bolsonaro ter, na sua opinião, “ódio pelo nordestino e ódio pelo povo baiano”.

“Infelizmente, temos um presidente que odeia o povo do Nordeste, odeia o povo baiano”, afirmou o petista. Ele voltou a dizer que se sentiu agredido com declarações de Bolsonaro e disse ter “orgulho de ser nordestino”. Para Costa, é preciso respeitar as diferenças para representar todo o povo brasileiro e governador para todos. “São ofensas seguidas ao povo nordestino, um verdadeiro estímulo ao racismo”, afirmou.

Na sexta-feira (19), microfones da TV Brasil captaram trecho de conversa reservada do presidente com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, durante café da manhã com jornalistas da imprensa estrangeira. “Daqueles governadores de ‘Paraíba’, o pior é o do Maranhão. Tem que ter nada com esse cara”, afirmou Bolsonaro.

Polícia

Antes de viajar de Brasília para Vitória da Conquista, na Bahia, onde participou da inauguração do aeroporto, Bolsonaro disse que Rui Costa não autorizou a presença da Polícia Militar para a sua segurança no local.

“Estou de partida para Vitória da Conquista para a inauguração de um aeroporto. Lamentável a decisão do governador da Bahia que não autorizou a presença da Polícia Militar para a nossa segurança. Pior ainda, passou a responsabilidade de tal negativa ao seu comandante-geral”, escreveu Bolsonaro no Twitter.

Também pelo Twitter, Costa afirmou que o governo federal “fechou o aeroporto e excluiu o povo”. Ele classificou a acusação de Bolsonaro como uma “falsa polêmica”. “Isso é retórica do presidente para chamar a atenção porque ele não vai pisar os pés no estacionamento, na rua. Para que ele quer a PM lá dentro? Está cheio de pessoas do Exército lá dentro, da Força Aérea”, disse o petista. “Se a pessoa está com tamanho receio popular porque está com alta taxa de reprovação, fique em seu gabinete”, prosseguiu.

“Infelizmente, mais uma vez, quem governa pela rede social, pelo Twitter, ao invés de governar com o pé no chão, em contato com a população, está querendo criar um factoide mais uma vez”, disse o petista.

