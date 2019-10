Sucesso nas redes sociais e criadora da sua própria linha de maquiagem, a influenciadora Mari Maria desembarca em Porto Alegre para encontrar seus seguidores na Panvel Farmácias. Na sexta-feira (11/10) a maquiadora dará uma Master Class na loja Panvel do BarraShoppingSul, a partir das 17h. Será uma oportunidade para fãs e seguidores assistirem um tutorial de make completo com os produtos que levam o nome da blogueira.

Nas compras acima de R$ 79,00 em produtos Mari Maria na Panvel, os clientes poderão trocar o cupom fiscal por uma pulseira para participar da Master Class com Mari Maria. São válidas as compras feitas a partir do dia 05/10 em toda rede, inclusive nos canais digitais. O número de pulseiras é limitado e as trocas ocorrerão a partir das 14h do dia do evento apenas na filial do shopping.

O público, mesmo os que não participaram da Master Class, poderá conhecer de perto e tirar fotos com a jovem que acumula quase 12 milhões de seguidores no Instagram. No final do evento, os participantes ainda ganharão um brinde exclusivo da linha.

Master Class com a Mari Maria no BarraShoppingSul/ sexta-feira (11/10), a partir das 17h00/ BarraShoppingSul – Av. Diário de Notícias, 300 – Cristal, Porto Alegre – RS

