Ingressos para Grêmio e São Luiz estão à venda

Os ingressos para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, entre Grêmio e São Luiz, já estão à venda para Sócios Torcedores. No domingo (7), às 16h, o tricolor recebe na Arena a equipe de Ijuí. Para ir à final, a equipe de Renato Portaluppi precisará de uma vitória, já que a primeiro confronto terminou empatado em 0 a 0.

Na quarta-feira, a partir das 11h, será a vez dos Sócios Infantis adquirirem o ingresso. Já na quinta-feira (5), todos os públicos poderão comprar o seu passaporte para a Arena. A compra deve ser realizada pelo site e as bilheterias abrem na sexta-feira (5), conforme horários abaixo.

Para o acesso à arquibancada norte, o cadastro biométrico está sendo exigido de todos os torcedores, incluindo sócios. A única exceção será para os Sócios Infantis que tiverem adquirido ingresso para este setor, caso estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis e portarem a carteira do clube com a respectiva modalidade com foto.

