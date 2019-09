Ingressos para show do Metallica em Porto Alegre já estão a venda

Os ingressos para o show da banda Metallica, em Porto Alegre, já estão a venda. A banda se apresenta dia 21 de abril, na Arena do Grêmio, na Capital gaúcha. O único canal de vendas oficial online é pelo site Eventim e conta com ingressos a partir de R$ 125,00. Já a venda física ocorre na bilheteria do Portão 2 da Arena. O horário de funcionamento é de terças a sábado, das 10h às 18h, não havendo funcionamento em feriados e dias de jogos. Em dia de eventos, o funcionando pode sofrer alterações.

O complexo multiuso da Arena receberá a turnê mundial WorldWired da banda de rock Metallica, que já realizou mais de 150 shows em todo o mundo desde o início de outubro de 2016. A estrutura do palco mudou para se adaptar aos locais, mas manteve o caráter de superprodução, com muita pirotecnia e painéis de LED monumentais.

Os encontros anteriores entraram para a história de Porto Alegre, reunindo 22 mil pessoas no Hipódromo do Cristal, em maio de 1999, e 30 mil, no Parque Condor, em janeiro de 2010. James Hetfield (vocal e guitarra), Lars Ulrich (bateria), Kirk Hammett (guitarra) e Robert Trujillo (baixo) retornam com a turnê Worldwired, que conta ainda com a abertura da americana Greta Van Fleet e da paulista Ego Kill Talent.