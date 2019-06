Os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Uruguai, de Porto Alegre, receberam nesta terça-feira (18) 32 ingressos sociais para o jogo entre Uruguai e Japão que ocorre na quinta-feira (20), às 20h na Arena do Grêmio, pela Copa América. As entradas foram cedidas pela Conmebol a partir de iniciativa da Secretaria do Esporte e Lazer em parceria com o Ministério Público.

