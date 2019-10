A EPTC começou a implantar a sinalização viária do novo trecho de ciclovia e faixa exclusiva na avenida Goethe junto ao Parcão, em Porto Alegre. Por sugestão do prefeito Nelson Marchezan Jr., o projeto de priorização do transporte público coletivo também privilegiará a mobilidade ativa, com a instalação de novas travessias semaforizadas de pedestres, ciclovias e ciclofaixas.

