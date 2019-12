Acontece Iniciaram as oficinas de revisão do Plano Diretor de Xangri-Lá

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Foto: Beto Rodrigues

No dia 05 de dezembro as comunidades dos Bairros Guará e Figueirinha tiveram a oportunidade de participar da primeira Oficina Territorial referente ao processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal. Na oportunidade a equipe do Núcleo de Tecnologia Urbana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenada pelo Profesor Benamy Turkienicz, juntamente com a equipe do Professor Paulo Zawislak, da Escola de Administração da mesma universidade, realizaram atividades dinâmicas com os participantes, quando estes tiveram a oportunidade de discutir acerca das características dos dois bairros, suas potencialidades, problemas e soluções, bem como outras questões envolvendo o planejamento para o futuro.

No dia 06, foi a vez da primeira Oficina Temática, envolvendo representantes dos Conselhos Municipais em atividade em Xangri-Lá, quando foram realizadas discussões envolvendo temas relativos ao município como um todo, dentro do mesma dinâmica de participação realizada na oficina territorial.

Próximas oficinas: Remanso à Rainha do Mar e Sociedade Civil

Na próxima quinta-feira, dia 12 de dezembro, as 18 horas, ocorrerá a segunda Oficina Territorial, envolvendo a população dos balneários de Marina, Maristela, Remanso, Rainha do Mar, Noiva do Mar, Arpoador, Coqueiros e os Condomínios Riviera I e II, Las Palmas, Casa Hermosa, Pacific, Acqualina, Celebration, Playa Vista, La Plage, Villas Resort, Ventura e Green Village. A atividade será realizada na Sede da Associação dos Moradores da Marina, na Praça da Marina. Será a oportunidade destas comunidades se expressarem sobre a cidade e a sua região, fornecendo subsídios às equipes que estão fazendo a revisão do Plano Diretor.

No dia 13 de dezembro, as 08:30 a Sociedade Civil tratará das questões da cidade na Oficina Temática 2. Esta ocorrerá na Sede da Associação Recreativa Xangri-Lá Futebol Clube – Rua Pedro Higino da Silveira, 1237 – Xangri-Lá.

Para esta oficina foram convidados diversos segmentos e entidades representativas da sociedade local, visando uma ampla abrangência de ideias e visões sobre a cidade e seu futuro.

Atlântida, Xangri-Lá e entidades técnicas encerrarão as atividades

No dia 17 de dezembro, as 18 horas, será realizada a última Oficina Territorial, desta vez para os moradores de Atlântida, Xangri-Lá e Condomínios Las Dunas, Blue, Sea Coast, Enseada, Malibu, Quintas, Rossi, Carmel, Atlântida Lagos Park, Atlântida Ilhas Park, Bosques de Atlântida, Porto Coronado, Villaggio e One.

No dia seguinte, 18, as 8h30, as entidades técnicas serão as participantes da Oficina Temática 3, encerrando esta etapa de discussões sobre o Plano Diretor de Xangri-Lá.

Ambas acontecerão na Sede da Associação Recreativa Xangri-Lá Futebol Clube – Rua Pedro Higino da Silveira, 1237 – Xangri-Lá

