Inovação e empreendedorismo são assuntos-chave ao varejo para palestrantes da FBV

Um dos maiores eventos do setor, a Feira Brasileira do Varejo (FBV), teve sua abertura oficial nesta terça-feira (28), em Porto Alegre, na FIERGS — e seguirá até o dia 30 deste mês. Essa é a sua 7° edição e, com mais de 80 estandes e 30 palestrantes, a feira empreendedora tem a expectativa de receber em torno de 7 mil visitantes. Com o objetivo de reunir as maiores personalidades da indústria varejeira, nesses três dias de feira, serão apresentadas novidades para o mercado empreendedor.

Segundo o presidente da feira, Ronaldo Sielichow, as reformas que estão por vir no cenário político do país podem aumentar a crença em uma melhora no setor empresarial. “Nós primamos pela qualificação e conhecimentos dos empreendedores e dos colaboradores. E nós torcemos que as reformas sejam aprovadas para que dessa forma sejam criados mais empregos. A equipe do presidente é muito boa e, o sucesso do país é aliviar os empresários no quesito das burocracias” , afirma Sielichow.

E a educação é o ponto-chave para o crescimento do setor empreendedor, conforme o diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa, que também esteve no primeiro dia do evento. O diretor cita preocupação com a baixa qualidade no ensino básico e traz o exemplo de desenvolvimento dos países asiáticos para inspirar o Brasil. “A Coréia do Sul tem os maiores aparelhos e modelos de tecnologias, eles investiram em cultura”, observa da Rosa.

Para o presidente do Sindilojas, Paulo Kruse, não é diferente. Ele acredita que o caminho para o desenvolvimento é a inovação, que é mostrada pela FBV, segundo ele: “Eu acredito no Brasil. O caminho é o empreendedorismo, todo mundo quer um país melhor, e o desconhecimento é o maior problema e a barreira para isso. E hoje não tem no mundo o que tem aqui na Feira Brasileira de Varejo”.

As tecnologias apresentadas na 7ª edição da feira são unanimidade pelos especialistas atuantes no setor do varejo. O empreendedor digital, César Paz, destaca que é essencial observar as alterações de cenário e focar na “inquietude nos projetos para a inovação”. Ele conclui: “A ideia é inovar”.

