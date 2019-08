Chegou à Justiça Federal no fim da tarde desta sexta-feira (02), ofício do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinando a remessa, no prazo de 48 horas, de cópia do inquérito policial com as mensagens hackeadas dos celulares do ministro Sérgio Moro, do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato no Paraná.

