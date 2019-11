Inscrições abertas para espetáculos participarem do 15º Palco Giratório Sesc em Porto Alegre

O Sesc/RS recebe, até 17 de novembro, inscrições de espetáculos do Rio Grande do Sul para o 15º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre. Podem ser inscritas produções de dança, circo e teatro que serão analisadas por uma equipe curatorial convidada. Os resultados serão divulgados no dia 09 de dezembro. O Festival será realizado de 08 a 30 de maio de 2020.

As propostas devem ser enviadas pelo e-mail festivalpalcogiratoriosesc@sesc-rs.com.br após preenchimento de formulário que se encontra no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio. Não serão aceitas inscrições de espetáculos que já participaram em edições anteriores do Festival em Porto Alegre.

Os Festivais Palco Giratório integram uma rede nacional de intercâmbio das Artes Cênicas, que compreende espetáculos selecionados por uma curadoria nacional, formado por programadores do Sesc de todos os estados brasileiros. Para complementar a programação dos Festivais, os curadores locais identificam propostas que dialogam com o eixo curatorial previamente definido.