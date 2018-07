Inscrições para a maior seletiva de modelos do sul do País encerra dia 16

O Rio Grande do Sul é conhecido, internacionalmente, por ser um celeiro de modelos com uma beleza atemporal. Meninos e meninas contemplam os mais diferentes perfis do mundo fashion, e agora artístico. Considerada a maior produtora de modelos do Sul do Brasil, a La Bella prepara mais uma seletiva, com a participação de grandes agências do centro do país em busca de new faces. As inscrições para quem quiser participar do La Bella Londres, que ocorre no dia 28 de julho, às 17h, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, encerram no dia 16 de julho. Informações pelo telefone (51.3095.3176).

Podem participar garotos e garotas, de seis a 21 anos. “Quem desfilar vai estar, já, buscando uma vaga no mercado da de trabalho”, conclui Dartagnan Sant´Anna, CEO da produtora. O modelo, ator e apresentador Rodrigo Hilbert, será o convidado especial do desfile organizado pela La Bella Produtora. No comando do programa Tempero de Família, o galã vai desfilar pela passarela do evento.

