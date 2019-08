Interessados em concluir o Ensino Fundamental gratuitamente no Centro Histórico de Porto Alegre podem se inscrever até sexta-feira (16) para cursar a EJA (Educação de Jovens e Adultos) na escola Monteiro Lobato, com a qual a Secretaria Municipal de Educação mantém parceria. Do total de 240 vagas ofertadas, restam apenas 20, para o turno da tarde, com aulas das 13h30 às 17h30.

