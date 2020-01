Porto Alegre Inscrições para protetores de animais ocorrem no dia 13

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Brechocão ocorre entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna. Foto: Ari Teixeira/SMAMS PMPA

As inscrições para o Cadastro de Protetores e Entidades Protetoras de Animais que irão dispor dos serviços da Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021, ocorrem no próximo dia 13. Das 9h às 16h, os interessados em participar do Chamamento Público deverão apresentar a documentação de habilitação, por meio de cópia autenticada ou original e cópia para certificação e autenticação, em envelope devidamente identificado e lacrado, junto à recepção da Usav (Estrada Bérico José Bernardes, 34890).

A publicação da lista provisória de inscrições habilitadas ocorrerá no dia 16 de janeiro, com abertura de prazo para recursos de 17 a 23 de janeiro. A publicação da lista definitiva deverá ocorrer em 27 de janeiro. O agendamento para castrações (lote 1) será do dia 28 a 30 de janeiro e o recebimento de protocolos para atendimento, a partir de 1º de fevereiro. O edital com o regulamento e o formulário de inscrição foi publicado em 18 de dezembro no Diário Oficial de Porto Alegre.

Os serviços são classificados em duas modalidades, sendo que apenas uma poderá ser selecionada na inscrição do interessado: atendimento médico veterinário a animais (modalidade 1) ou participação de protetores no evento Brechocão (modalidade 2). Nesta segunda modalidade, caso o número de inscritos habilitados supere os 30 nomes para cadastro, será realizado sorteio para a definição do número máximo, que ocorrerá em 24 de janeiro, na Usav.

Aqueles não contemplados no sorteio serão, automaticamente, incluídos no cadastro de atendimento médico-veterinário da DGDA (Diretoria Geral de Direitos Animais). Deste modo, nenhum protetor habilitado ficará fora do cadastramento. A secretária adjunta, Viviane Diogo, afirma que, com estas ações, a secretaria contribui para a redução da população animal em situação de abandono com apoio ao trabalho incansável de entidades e protetores independentes.

Atendimento

Dentro da modalidade relativa aos atendimentos médicos veterinários aos animais dos protetores, os serviços serão realizados sempre às quartas-feiras, agendados pelo telefone 156. Os atendimentos serão feitos por ordem de solicitação de protocolo. Entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021, serão disponibilizados 1.785 procedimentos, sendo 1.275 esterilizações cirúrgicas e 510 atendimentos médicos-veterinários, sem internação.

Brechocão

O Brechocão será realizado no segundo ou, em caso de mau tempo, no terceiro domingo de cada mês, no Parque Farroupilha. A renda obtida pelos cadastrados será revertida para custear atendimento veterinário, medicamentos, albergagem e alimentação para animais por eles tutelados. Também deverão informar o valor total arrecado por evento, com cópias das notas fiscais correspondentes aos gastos, bem como um relatório resumido das atividades desenvolvidas para a causa animal no respectivo mês (número de esterilizações, consultas clínicas, albergagens e outros).

Confira o edital e os documentos para a inscrição aqui. Mais informações pelo telefone: 3289-8920.

