Instagram remove função que permitia ver o que os amigos curtiram

A atualização mais recente do Instagram removeu a aba “Seguindo”, que ficava entre as notificações de atividade na rede social.

Nesta parte, era possível ver o que as pessoas que o usuário segue estavam fazendo: as fotos que curtiram, os comentários que escreveram e quem começaram a seguir. A partir de agora, quando o usuário clica no ícone de coração vê apenas notificações de atividade do próprio perfil, como quem curtiu e comentou em suas fotos, por exemplo.

Segundo o diretor de produto do Instagram, Vishal Shah, que confirmou a exclusão ao portal Buzzfeed News, a mudança aconteceu para simplificar a plataforma e retirar uma funcionalidade que muitas pessoas não sabiam que existia.

De acordo com o Instagram, a mudança será gradual e deve chegar a todo os usuários no decorrer dos próximos dias.

“As pessoas muitas vezes não sabiam que a atividade deles era mostrada dessa maneira. Então tínhamos uma função que não servia para o que ela havia sido desenhada, mas também causava espanto quando elas descobriam que isso existia”, disse Shah.

Alguns usuários ficaram aliviados com o fim da “janela indiscreta” na plataforma e falaram sobre isso no Twitter.

Sem número de curtidas

Essa não é a primeira mudança que a plataforma sofre este ano, ao menos no Brasil. Em julho, a rede social anunciou que começaria um teste para remover a contagem de curtidas em fotos no País.

De acordo com a empresa, a intenção é que “os seguidores se concentrem mais nas fotos e vídeos que são compartilhados, do que na quantidade de curtidas que recebem”.

Melhores amigos

O Instagram anunciou recentemente o lançamento global do Threads, um aplicativo de mensagens voltado para conversar com quem estiver na lista de “melhores amigos”, um recurso lançado no ano passado.

Esse novo aplicativo permite compartilhar mensagens, fotos e vídeos somente com pessoas selecionadas como “melhores amigos” no Instagram. O Threads também conta com recursos de compartilhamento constante de localização e atualização automática de status.

Com o Threads, o Instagram compete ainda mais de perto com o Snapchat, que também tem tentado se estabelecer como um aplicativo de conversas. A novidade também mostra as transformações do próprio Instagram, que foca em duas linhas: um aplicativo voltado para vender e comprar produtos, ao mesmo tempo em que tenta ser um aplicativo para conversas entre amigos e familiares.

O Threads tem 3 componentes principais. O primeiro é a câmera, que é a primeira tela no momento em que o app é aberto. Diferente do irmão Instagram, essa câmera serve para fotos e vídeos rápidos, sem a possibilidade adicionar filtros.

O segundo componente é a caixa de entrada, que é muito parecida com as Mensagens Diretas do Instagram — só que apenas com as pessoas que estão na lista de “melhores amigos”. O intuito é que esse seja uma forma dedicada de conversar com as pessoas mais próximas.

O último é a tela de status, o aspecto mais controverso do Threads. É um sistema que permite dizer aos contatos o que você está fazendo, onde está ou se está sem bateria no celular. As informações são do portal G1.

