Integrantes da Parada do Orgulho Hétero levam “substância suspeita” à polícia, material encontrado era glitter

Integrantes da Parada do Orgulho Hétero de Boston, nos Estados Unidos, receberam “envelopes suspeitos” com substâncias granuladas em suas casas e locais de trabalho. Três dos responsáveis pela organização Super Happy Fun America, conhecida por realizar eventos que simbolizam o apreço e orgulho em ser heterossexual, se sentiram ofendidos com o material recebido.

Os envelopes, sem remetente, foram encaminhados às autoridades policiais, que acabaram descobrindo que o conteúdo dos pacotes era glitter. O “presente” é reconhecido como uma forma de protesto por parte da comunidade LGBTI+, que já “bombardeou” conservadores e ativistas anti-LGBTI+ com o pó brilhante.

Samson Racioppi, um dos integrantes da Super Happy Fun America que recebeu o envelope, lamentou ter gerado uma “grande cena” ao ligar para a emergência de polícia de Boston, em uma entrevista ao site Talking Points Memo. Ainda assim, ele afirmou que o ato foi uma grande inconveniência e que ele apenas descobriu o conteúdo dos pacotes quando leu a revelação na imprensa.

Em agosto, o grupo realizará a Marcha do Orgulho Hétero. Para Racioppi, ele e seus colegas foram vítimas de uma violência. Ele ainda afirmou que “não desejaria isso a ninguém”, e expôs que pessoas heterossexuais fazem parte de uma maioria oprimida.

Deixe seu comentário: