Inter Inter abre pré-temporada e dá início a era Eduardo Coudet

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Pré-temporada iniciou nesta quinta-feira Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

A quarta-feira marcou o ponta pé inicial do 2020 do Inter. Sob o comando de Eduardo Coudet, o elenco se reapresentou no estádio Beira-Rio e começou os trabalhos para a disputa da temporada.

A reapresentação iniciou com a chegada dos atletas e da comissão técnica ao estádio colorado para um pronunciamento dos dirigentes do clube.

Em sua rápida explanação, o novo treinador foi claro: “Precisamos trabalhar”. E, logo após, os atletas se descolaram para o CT Parque Gigante para iniciar os trabalhos físicos.

Na 1° apresentação do grupo de atletas, destaque para as caras novas do elenco e também de algumas permanências. Damián Musto e Thiago Galhardo tiveram contato com seus novos companheiros.

Ao passo em que concluiu 22 saídas, o colorado manteve algumas das principais peças como o caso de D’Alessandro, que teve o contrato renovado, e Paolo Guerrero, que segue em Porto Alegre após ter a saída cogitada para o Boca Juniors.

Confira a lista de 29 atletas que se apresentaram:

Goleiros: Danilo Fernandes, Marcelo Lomba, Daniel e Keiller

Zagueiros: Víctor Cuesta, Rodrigo Moledo e Roberto

Laterais: Heitor, Erik, Zeca, Natanael e Uendel

Volantes: Musto, Patrick, Edenilson, Nonato, Lindoso, Jhonny, Zé Gabriel e Rodrigo Dourado

Meias: D’Alessandro, José Aldo, Sarrafiore e Thiago Galhardo

Atacantes: Guerrero, Peglow, Pottker, W. Silva e Netto.

Dentro da relação, ainda resta a apresentação de alguns nomes. O zagueiro Bruno Fucks, está com a Seleção Olímpica, e o novo reforço Rodinei, ainda em férias por conta da disputa do mundial de clubes. O lateral-direito se apresenta em Porto Alegre no dia 11. Marcos Guilherme está em negociação com o colorado e pode ser mais um reforço no ano.

O primeiro compromisso no Inter em 2020 será no dia 23 de janeiro, na estreia do Campeonato Gaúcho, diante do Juventude. Logo em seguida, o colorado terá pela frente a disputa da Copa Libertadores da América. O time inicia a busca por vaga à fase de grupos no dia 4 de fevereiro com adversário chileno ainda a ser definido.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

