Por Redação O Sul * | 22 de novembro de 2019

Da lista dos atletas emprestados, dois nomes já estão sendo analisados pela direção colorada. Trata-se de Charles, atualmente no Sport e Álvaro, no Náutico. Ambos tem contrato com o Inter até o fim de 2020 e deve retornar para Porto Alegre para serem novamente avaliados.

No caso de Álvaro, os dirigentes do Náutico já sinalizaram o desejo em permanecer com o atleta para 2020 e tentarão convencer a diretoria colorada para uma ampliação de vínculo.

O jogador foi contratado pelo Inter em 2017 e ganhou chances apenas na equipe sub-23, quando conquistou o título do Brasileiro de Aspirantes.

Charles

Um dos destaques na campanha de classificação do Sport à Série A, o volante Charles também tem o retorno aguardado pela direção, ao final deste ano. Contudo, o jogador já tem despertado interesse de outros clubes fora do Brasil.

O jogador foi promovido ao time principal em 2017. Com o técnico Antônio Carlos Zago, chegou a ser titular em 37 jogos e dois gols marcados. Posteriormente, sofreu com lesões e perdeu espaço.

