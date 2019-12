Inter Inter anuncia a contratação do lateral-direito Rodinei

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Colorado confirmou seu segundo reforço para 2020 Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Depois de anunciar o volante Musto, o Inter oficializou, nesta segunda-feira, o seu segundo reforço de 2020. O colorado concluiu junto ao Flamengo as negociações com o lateral-direito Rodinei, que assinará contrato de empréstimo até o final do próximo ano, com passe fixado e opção de compra.

Ficha do atleta:

Nome: Rodinei Marcelo de Almeida

Nascimento: 29/01/1992

Natural: Tatuí-SP

Altura: 1,75m

Carreira:

2011 | Avaí

2012 | Marcílio Dias

2012 | Corinthians

2013 | CRAC

2014 | Penapolense

2014 | Ponte Preta

2015 | Flamengo

Conquistas:

2012 | Campeonato Catarinense

2017 | Campeonato Carioca

2019 | Flórida Cup

2019 | Campeonato Carioca

2019 | Copa Libertadores da América

2019 | Campeonato Brasileiro

* Por supervisão de: Marjana Vargas

