Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

O jovem das categorias de base será integrado ao time profissional no início da pré-temporada Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

O Inter anunciou a renovação com o meia-atacante João Peglow. O novo contrato do atleta vai até o final de 2023. O jovem das categorias de base será integrado ao time profissional no início da pré-temporada.

Formado no Celeiro de Ases, o jogador chegou ao clube em 2011, quando tinha nove anos de idade e passou pelas categorias Mirim, Infantil, Juvenil e Júnior, além dos grupos especiais do sub-10 ao sub-13. No clube, conquistou o Gauchão Sub-17 e Sub-20 neste ano.

No currículo, Peglow já soma partidas com a camiseta da Seleção Brasileira. Em 2019, foi convocado para a seleção sub-17 com quem disputou a Copa do Mundo da categoria e tornou-se campeão mundial, tendo marcado três gols no torneio.

“Estou muito contente com a renovação. É o Clube que me criei, sou identificado e quero construir uma grande trajetória no Inter. Realizo um sonho neste momento e agora sei que dependo de muito trabalho para alcançar os objetivos junto com o grupo”, declarou João Peglow.

Promovido ao time principal, o jogador irá se apresentar junto aos demais jogadores no dia 8 janeiro, no início da pré-temporada 2020.

