Inter Inter assegura vaga na pré-Libertadores com derrota do Goiás

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Colorado disputará a pré-Libertadores em 2020 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter já está garantido na fase da prévia da Copa Libertadores de 2020. E, para isso, o colorado contou com uma “ajuda”, que veio do Goiás. Com a derrota do time goiano para o Palmeiras, o time gaúcho garantiu a última vaga via Campeonato Brasileiro. Depois da derrota para o São Paulo, no meio de semana, o time de Zé Ricardo não tem mais chances de chegar na fase de grupos.

No domingo, o time ainda tem o último compromisso contra o Atlético-MG, no estádio Beira-Rio. Atualmente, o colorado está na oitava colocação, com 54 pontos.

Confira os oito times garantindos na Copa Libertadores

Flamengo

Athletico-PR

Palmeiras

Santos

Grêmio

São Paulo

Corinthians

Inter

* Por supervisão de: Marjana Vargas

