Inter bate o Grêmio nos pênaltis e fica com título da Copa São Paulo 2020

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

Foto: Ricardo Duarte | Internacional

O Internacional conquistou o Pentacampeonato da Copa São Paulo nesse sábado pela manhã, no Pacaembú. No tempo normal, Inter e Grêmio ficaram no 1 x 1, com gols de Fabrício (Grêmio) e Guilherme Pato (Grêmio). Nos pênaltis, 3 x 1 para o Internacional que conquistou o título após 22 anos da última conquista da competição de base.

O Grenal histórico das categorias de base decidiu o campeão da Copa São Paulo de 2020. Inter e Grêmio chegaram na final com uma campanha idêntica, 6 vitórias e 2 empates, batendo times como Atlético-MG, Vasco, Corinthians, entre outros grandes do futebol brasileiro. Do lado colorado, Mazetti recuperou-se do tornozelo e fora confirmado no time titular. No Grêmio, Vanderson e Fernando Henrique foram desfalques pelo terceiro cartão amarelo.

O jogo

A partida que decretou o título do Internacional foi bastante equilibrada. As equipes buscaram a vitória a todo momento, mas sem grandes oportunidades no primeiro tempo. Com poucos espaços, Elias e Rildo não ganhavam tantas chances ofensivas para o Grêmio. Bastante marcado, Praxedes e Matheus Monteiros foram menos criativos para o Internacional.

No segundo tempo, Fabrício fez bela jogada pela esquerda, cruzou pra área e o zagueiro Thiago Barbosa desviou abrindo o marcador para o Grêmio. Na comemoração, Alisson Callegari subiu o alambrado, amarelado no primeiro tempo, o zagueiro do Grêmio recebeu o segundo cartão, mudando a partida. Com um a menos, o Grêmio passou a se defender, e foi então que Matheus Monteiro fez ótima jogada, cruzou e Guilherme Pato conseguiu concluir empatando apenas 5 minutos depois.

Com um a mais, o Inter criava e criava. Praxedes, de falta, colocou a bola no travessão do Grêmio, mas no contra-ataque, o Elias ganhou no corpo, ficou cara a cara com Emerson Júnior, e o goleiro do Inter levou a melhor. Com o empate, o jogo foi para os pênaltis.

Os pênaltis

O Inter saiu batendo e Adriel foi o nome. O goleiro do Grêmio salvou a primeira cobrança. O Grêmio então poderia ter saído na frente, mas Vitor bateu e a bola bateu na trave. O Inter conseguiu ser mais efetivo, apenas Gazão acertou para o Grêmio. Com o 3 x 1, a bola ficou nos pés de Gonçalves, mas o atacante do Grêmio perdeu e o título ficou com o colorado.

