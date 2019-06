Inter chega em Atibaia para semana de treinamento

O time do Internacional chegou em Atibaia, interior de São Paulo, na noite deste sábado (22) para uma semana de treinamentos visando a preparação para o restante da temporada. O grupo irá ficar na cidade até o próximo sábado (29) e o primeiro treino acontece amanhã (23), às 9h30.

A chegada no hotel aconteceu sem muita badalação. Os atletas tiraram fotos com os poucos torcedores presentes e ninguém concedeu entrevistas. Leonardo de Souza, de 14 anos, é de Estância Velha e está em Atibaia para comemorar o aniversário da avó. Aproveitou para tirar fotos com os jogadores – seus preferidos são Nico López, D’Alessandro e Guerrero. Vale lembrar que o último não participará dos treinamentos, já que está defendendo a seleção peruana na Copa América.

Deixe seu comentário: