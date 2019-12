Inter Inter confirma permanência de D’Alessandro por mais uma temporada

31 de dezembro de 2019

Camisa 10 renova até 2020 Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Antes da virada de ano, o Inter anunciou a permanência de D’Alessandro para 2020. Depois de oficializar as contratações de Musto e Rodinei, o colorado confirmou a renovação do camisa 10. Ainda no Lance de Craque, o argentino já havia afirmado que apenas restava a assinatura do contrato.

O anúncio ocorreu através de um vídeo publicado nas redes sociais do clube. As imagens retrataram alguns dos momentos do jogador com a camisa colorada, narrados pelo próprio D’Ale. “Em 2020, decidir ficar na minha casa. Aqui, na minha casa. Do lado da minha torcida’, declarou o meia durante o vídeo.

Uma mensagem de um capitão, que também é torcedor, para toda uma torcida. De um colorado para outros milhões, que há 11 anos vivem, juntos, todos os momentos como únicos – e assim seguirão. pic.twitter.com/fbJotBlbg5 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 31, 2019

* Por supervisão de: Marjana Vargas

