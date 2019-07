Inter contrata lateral-esquerdo Natanael

O Sport Club Internacional concluiu as negociações para anunciar a contratação do lateral-esquerdo Natanael. O atleta assina contrato de três anos com o clube.

Natanael esteve as últimas quatro temporadas na Europa defendendo o Ludogorets, da Bulgária. Foi tetracampeão nacional e disputou três edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Marcou seis gols e deu 18 assistências em 149 jogos.

Formado no futebol Matogrossense, Natanael disputou as temporadas de 2014 e 2015 pelo Atlético-PR antes de ser negociado com o futebol do exterior. Fez 79 jogos, incluindo a participação na Libertadores 2014, marcou um gol e terminou o Campeonato Brasileiro do mesmo ano como líder em assistências pelo clube: nove.

Ficha técnica:

Nome: Natanael Batista Pimenta

Nascimento: 25/12/1990

Natural: Cuiabá-MT

Altura: 1,68m

Carreira:

2009 | Operário-MT

2011 | Cuiabá-MT

2014 | Atlético-PR

2015 | Ludogorets (Bulgária)

Conquistas:

2011 | Campeonato Matogrossense

2013 | Campeonato Matogrossense

2016 | Campeonato Búlgaro

2017 | Campeonato Búlgaro

2018 | Campeonato Búlgaro

2019 | Campeonato Búlgaro

2019 | Supercopa da Bulgária

