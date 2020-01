Inter Inter encaminha empréstimo de Pedro Lucas ao Figueirense

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Havendo o interesse do clube de Santa Catarina, o vínculo será estendido até o final de 2020 Foto: (Thais Magalhães/CBF) Foto: (Thais Magalhães/CBF)

O Inter está encaminhando o empréstimo do atacante Pedro Lucas ao Figueirense. O modelo de negócio prevê a ida do jogador para a disputa do Campeonato Catarinense, havendo o interesse do clube de Santa Catarina, o vínculo será estendido até o final da temporada. Há opção de compra estipulada para o Figueira.

Em entrevista à Rádio Grenal, nesta quinta-feira, o vice de futebol do Inter Alessandro Barcellos confirmou o interesse de clubes no futebol de Pedro, mas preferiu não confirmar a negociação por medida do trabalho da direção, que só irá confirmar negócios após a concretização.

Em 2019, Pedro Lucas atuou em 14 jogos pela equipe profissional, tendo marcado um gol. Nos demais jogos, atuou pela equipe Sub-23, com quem alcançou o título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, ao marcar o único gol das finais sobre o Grêmio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

