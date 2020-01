Inter Inter enxuga elenco e acerta 22 saídas antes do início da pré-temporada

8 de janeiro de 2020

Se até o momento o Inter oficializou apenas dois reforços, além do novo técnico Eduardo Coudet, por outro lado, o colorado encaminhou em saídas ao equivalente a dois times de futebol, até o início da pré-temporada, marcada para esta quarta-feira, às 16h30, no CT Parque Gigante. A redução do elenco é uma das metas de trabalho da direção que lida com déficit nas finanças.

Entre contratos encerrados e encaminhamento de empréstimos, o clube somou 22 saídas. Veja a lista abaixo:

Goleiros: Carlos Miguel

Laterais: Bruno, Dudu

Zagueiros: Emerson Santos, Klaus, Thales

Meias: Bruno Silva, Matheus Galdezani, Rithely, Juan Alano, Valdívia, Gustavo Ferrrareis, Charles, Ramon, Neilton

Atacantes: Guilherme Parede, Rafael Sobis, Nico López, Santiago Tréllez, Pedro Lucas, Álvaro, Bruno José.

Em entrevista à Rádio Grenal, o vice de futebol do Inter, Alessandro Barcellos, afirmou que a projeção para 2020 é trabalhar com elenco entre 32 e 33 jogadores. No modelo de trabalho, além de novos jogadores, a intenção é o aproveitamento das categorias de base. Peglow, Johnny, Netto são nomes que serão alçados ao time principal.

No mercado de transferências, o colorado busca reposições. Thiago Galhardo, meio-campista do Ceará, já está em Porto Alegre e deve ser mais um anúncio no início da pré-temporada. Marcos Guilherme, atacante do Al-Wehda, já realizou sua despedida na Arábia e possui acerto com o clube gaúcho. Oficializados estão Damián Musto e Rodinei.

