Inter faz único treino com portões fechados antes de encarar o Ceará

*Valéria Possamai

A sexta-feira (26) marcou o primeiro e último treino do Inter antes de encarar o Ceará. O time que desembarcou em Porto Alegre, nesta quinta-feira, após a vitória sobre o Nacional, pela Libertadores, teve apenas um dia de trabalho na capital gaúcha antes do compromisso deste sábado. Com a decisão da vaga às quartas de final na próxima quarta-feira, a tendência de é de time alternativo no Campeonato Brasileiro.

O único trabalho no estádio Beira-Rio ocorreu sem a presença dos jornalistas. Antes do retorno para a capital, a equipe chegou a realizar uma atividade no CT do Danúbio, apenas para os atletas que não atuaram os 90 minutos contra os uruguaios.

Além da preservação dos titulares, o técnico Odair Hellmann conta com outras baixas no elenco. Roberto, Emerson Santos, Rodrigo Dourado e Pottker, ainda de recuperam de lesão. Rafael Sobis está suspenso.

A grande expectativa fica por conta de Zeca. O lateral-direito, em fase final de tratamento, pode voltar ao time nesta rodada.

O colorado recebe o Ceará neste sábado, às 19h, no estádio Beira-Rio.

Transmissão

Acompanhe a Jornada Esportiva de Inter e Ceará pela Rádio Grenal, FM 95,9.

Leia mais: Restam apenas camarotes para Inter e Nacional, pela Libertadores

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: