Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Lateral-esquerdo assinou contrato até o final de 2021 Foto: Internacional | Divulgação Foto: Internacional | Divulgação

O clube colorado oficializou na manhã desta quarta-feira a contratação de mais um reforço para a temprada de 2020, o lateral-esquerdo Moisés. O ateta chega ao elenco do técnico Eduardo Coudet após vestir a camisa do Bahia em 2019 onde atuou em 30 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro.

O jogador teve a sua formação nas categorias de base do Comercial de Ribeirão Preto, onde se destacou no Campeonato Carioca de 2015, atuando pelo Madureira. O bom desempenho chamou a atenção do Corinthians, que contratou o lateral em definitivo. Nos anos que se seguiram, Moisés passou por clube como o Bragantino, Bahia, Botafogo, até ter parte dos seus direitos econômicos comprados pelo tricolor baiano e firmar vínculo até final de 2021.

