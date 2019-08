Inter oficializa contratação e Bruno Silva tem primeiro treino com os novos companheiros

*Valéria Possamai

O recém-chegado Bruno Silva já está introduzido as atividades do novo clube e pode estrear com a camisa do Inter já no próximo sábado, contra o Fortaleza. O volante, que foi oficializado nesta tarde, já realizou o primeiro treino com os novos companheiros no CT Parque Gigante.

Em meio a representação após folga, Bruno Silva foi a novidade no trabalho comandado por Odair Hellmann, nesta terça-feira (13). O jogador desembarcou na capital gaúcha na noite de ontem, passou por exames e já teve o contrato reincidido com o Fluminense no BID (Boletim Informativo da CBF).

Com a semana sem jogos, os jogadores poderão dar sequência a preparação visando o compromisso com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro e também com as decisões pela Copa do Brasil e Libertadores, que retornam nos próximos dias. Assim, há expectativa de que Bruno Silva possa fazer seu primeiro jogo já neste sábado, na Arena Castelão.

O novo reforço assinou contrato até o final de 2019. Formado pelo Vila Nova-MG, Bruno Silva teve a primeira experiência na elite do futebol nacional pelo Avaí, entre 2009 e 2012, fazendo mais de 100 partidas pelo clube catarinense. Desde então, acumula mais de 400 jogos em competições nacionais e regionais, atuando com regularidade pelos clubes que passou: Bahia, Ponte Preta, Athletico-PR, Chapecoense, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense.

Bruno fez 23 jogos na atual temporada pelo Fluminense. Em 2018, foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Ainda foi um dos destaques do Botafogo na temporada de 2017 com 60 jogos, nove gols, oito assistências e integrante da Seleção do Campeonato Brasileiro. Em competições internacionais, disputou três edições da Copa Sul-Americana e as últimas duas Libertadores: Cruzeiro em 2018 e Botafogo em 2017.

Alívio no calendário

Em meio a disputa simultânea das três competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o elenco do Inter ganhou um respiro no calendário. Com a disputa da outra semifinal entre Grêmio e Athlético-PR, o time terá a semana livre de treinamentos.

A semana sem compromissos de jogos também é comemorada nos bastidores visando a recuperação de jogadores. Rodrigo Lindoso, que precisou entrar no “sacrifício” contra o Cruzeiro, ainda se recupera de uma torção no tornozelo.

Edenilson é outro nome em pauta no Departamento Médico. O jogador deixou o Mineirão sentiu uma fisgada no músculo adutor da coxa direita e seguirá sendo reavaliado.

A programação do colorado prevê treinamentos em Porto Alegre até a quinta-feira, quando a delegação embarca para Fortaleza. Na sexta-feira, o técnico Odair Hellmann comanda um último treino já em solo cearense. No sábado, às 17h, ocorre o duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: