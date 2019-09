Inter registra instabilidade na abertura de check-in para decisão da Copa do Brasil no Beira-Rio

*Valéria Possamai

Nesta quarta-feira, foi disponibilizado o check-in para os sócios do Inter para o jogo da volta contra o Athletico-PR, pela final da Copa do Brasil, na próxima semana. Com a grande demanda dos colorados, o site registrou instabilidade logo na disponibilização do serviço, que iniciou às 10h. A assessoria do clube confirmou o problema, mas afirmou que o processo está ocorrendo normalmente.

Nesta primeira parte de aquisição dos ingressos, o check-in é disponível somente para modalidade “sócio-colorado”. No sábado, os demais sócios também poderão efetuar o procedimento, assim como a compra dos ingressos. Na segunda-feira, conforme a disponibilidade, torcedores em geral poderão adquirir as entradas.

O torcedor colorado pode aquirir seu ingresso através do site, Portal de Voz (51 3103-6224), e na Bilheteria do Gigantinho (conforme horário).

Confira os valores dos ingressos:

Com a derrota por 1 a 0, no jogo de ida, nesta quarta-feira o Inter precisa vencer por pelo dois gols de diferença para a garantir o título no tempo normal. Em caso de vitória por um gol de diferença, a taça será decidida nas penalidades máximas. A finalíssima ocorre na próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio.

