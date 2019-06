Inter repete formação e dá indícios de time para retomada das competições; Moledo faz trabalho leve com bola

*Valéria Possamai

O trabalho do Inter desta quinta-feira (27) deu indícios da formação que deve entrar em campo pelo jogo de ida da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Pela segunda vez na semana, o técnico Odair Hellmann repetiu a escalação dos mesmos jogadores no campo. A boa notícia também ficou por conta de Rodrigo Moledo, que fez a primeira atividade leve com bola.

No campo do hotel onde o time está hospedado em Atibaia, Odair comandou atividade dando ênfase a marcação pressão dos jogadores, especialmente sobre os defensores. O grupo de jogadores trabalhou dividido em três equipes, tendo em uma delas a mesma formação que já havia sido trabalhada na última terça-feira e que deve estrear nas quartas de final do torneio nacional, com: Marcelo Lomba, Zeca, Roberto, Víctor Cuesta, Uendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato, D’Alessandro, Nico López e Rafael Sobis.

Em relação ao time há de se destacar algumas situações. A escolha por Roberto é tendo em vista a restrição de Emerson Santos, que não poderá atuar contra o Palmeiras, por conta do vínculo de empréstimo. A presença de Rodrigo Moledo ainda depende de sua recuperação. Hoje, pela primeira vez, o zagueiro fez um trabalho leve com bola, mas não deve participar de nenhum jogo-treino, nesta temporada no interior de São Paulo.

Enquanto aguarda a participação de Paolo Guerrero com a Seleção Peruana, na disputa da Copa América, Rafael Sobis é substituto imediato no comando de ataque.

A programação desta quinta-feira prevê treino nos dois turnos. Às 16h, o grupo tem novas atividades.

