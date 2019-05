Inter segura o empate com o Santos fora de casa

Em jogo de poucas oportunidades e ações do VAR, Inter e Santos na saem do 0 x 0 na Vila Belmiro. Arbitragem de vídeo anulou gol do Inter e penalidade para o Peixe.

Primeiro tempo

Sem D’Alessandro, Odair escolheu Paredepara começar a partida. Assim, o Colorado optou por jogar em um esquema mais de contra-ataque e foi justamente assim que o Inter criou as chances.

Enquanto o Santos buscava muitas jogadas com Rodrigo, mas o Inter suportava bem. Em um dos contra-ataques, Guerrero foi lançado, o atacante dominou e encontrou livre Parede no centro da área e ele marcou. Contudo, o VAR foi acionado. No lance, o árbitro de vídeo confirmou a posição irregular do Peruano, anulando o que seria o primeiro gol Colorado.

Depois da anulação, poucas chances criadas. Nico arriscava bastante de fora da área, mas sem grande perigo. O primeiro tempo ficou marcou pelos cartões, 8 aplicados por Rafael Toski.

Segundo tempo

Na etapa completar os times seguiram especulando. No Santos, Sampaoli escolheu Sasha para mexer no ataque, mas pouco o time pode fazer logo no começo.

Já no ataque Colorado, Nico não estava inspirado e Guerrero foi pouco acionado para tentar o gol do Inter. Foi então que Odair promoveu mudanças. Machucado, Edenilson foi sacado, assim como Nico López, que deu vaga a Pottker.

Aos poucos, o Santos ia criando e Marcelo Lomba salvando o Internacional em lances de perigo.

No fim do jogo a grande polêmica. Rodrygo invade a área, Cuesta derruba o jogador do Peixe e o arbitragem assinalou a penalidade. Na consulta do VAR, o árbitro Rafael Toski analisou e optou por anular a penalidade.

Sem mais grandes oportunidades, os times não conseguiram abrir o marcador. Com o resultado o Colorado é quinto na tabela.

O Inter volta a campo pela Copa do Brasil na quarta-feira, diante do Paysandu, em Belém. Já no Brasileirão, o time de Odair recebe o Avai, no próximo domingo.

