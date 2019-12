Inter Inter tem acerto com o Atlético-GO para empréstimo de dois jogadores

30 de dezembro de 2019

Lateral Dudu e o atacante Gustavo Ferrareis estão sendo negociados Foto: (André Palma Ribeiro / Avaí FC ) Foto: (André Palma Ribeiro / Avaí FC )

Seguindo o trabalho de reformulação do elenco, o Inter está próximo de concluir mais dois novos empréstimos de jogadores, que não serão utilizados na temporada de 2020. O lateral Dudu e o atacante Gustavo Ferrareis estão indo para o Atlético Goianiense.

Apesar de estarem envolvidos no mesmo negócio, os dois atletas vivem situações diferente. Dudu, que sofreu uma lesão grave em 2018, só voltou a atuar neste ano, quando fez apenas quatro partidas pelo time B, e se quer atuou no elenco principal. O lateral ainda tem vínculo com o colorado até o final de 2021. Já Ferrareis, que teve passagem por Botafogo e Avaí neste ano, tem o contrato se encerrando com o Inter em 2020 e não terá o vínculo renovado, ficando livre no mercado a partir de 2021.

Com a transação, o Inter já contempla uma relação de 17 nomes que deixaram o clube ou foram envolvidos em negociação. As saídas ainda podem aumentar até o início da temporada 2020.

