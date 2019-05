Inter tem reapresentação com volta de Patrick

*Valéria Possamai

Depois de garantir vaga às quartas de final da Copa do Brasil, o elenco do Inter se reapresentou no CT Parque Gigante visando o próximo compromisso do Brasileirão. O treinamento desta sexta-feira (31), trouxe uma boa notícia para os torcedores. Patrick voltou aos trabalhos com bola após sofrer um problema muscular.

Na atividade tática realizada, apenas os jogadores que não atuaram os 90 minutos contra o Paysandu treinaram com bola. D’Alessandro, que deve retornar entre os titulares, trabalhava com bola, assim como Patrick, que deve voltar a ficar à disposição.

Já na parte final do trabalho, o restante do grupo apareceu no campo para realizar corridas.

Ainda sem indicativos de time, o técnico Odair Hellmann já sabe que contará com uma ausência. Iago, que está com a Seleção Olímpica, é desfalque no restante do Brasileirão até a parada para a Copa América. Assim, Uendel deve ser o titular na lateral-esquerda. O jogador, que precisou ser substituído no meio de semana, não apresenta nenhuma lesão e está liberado.

O duelo contra o Avaí marca a última partida de Paolo Guerrero antes de se apresentar ao Peru. O centroavante foi convocado para a disputa da Copa América e também fica de fora das próximas rodadas.

Na manhã deste sábado, o colorado ainda faz um último treinamento antes do jogo contra os catarinenses. O provável Inter para enfrentar o Avaí tem: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Uendel; Edenilson, Rodrigo Lindoso, Nonato, D’Alessandro, Nico López; Paolo Guerrero.

