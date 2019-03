Inter treina com portões fechados para encarar o NH neste sábado

Nesta sexta-feira, Odair Hellmann comandou o último do Inter antes da primeira partida pelas quartas de finais, contra o Novo Hamburgo. O treinador mantém dúvida sobre o time que entra em campo neste sábado, no estádio do Vale.

Para o duelo, o time conta com a volta de Nico López, que cumpriu a suspensão por conta das confusões na partida contra o Juventude. Por outro lado, o time também conta com três desfalques, por conta de problemas musculares: Neilton, Patrick e Rodrigo Lindoso.

Outra questão fica por conta de D’Alessandro. O meia deixou a partida sentido a questão física na partida da última quarta-feira, contra o Novo Hamburgo. O jogador seguirá sendo reavaliado.

Por conta da sequência de jogos, a tendência é de que Odair opte por mudanças com relação ao time entrou em campo contra o Novo Hamburgo, na última quarta-feira.

Assim, a provável escalação do Inter contra o Noia tem: Marcelo Lomba; Zeca, Moledo, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nonato, Nico López e Pottker (Wellington Silva); Pedro Lucas.

A Rádio Grenal transmite a partida a partir das 18h30, direto do estádio do Vale, no comando de Angelo Afonso.

