Inter vence Avaí por 2 a 0 e segue com 100% de aproveitamento no Beira-Rio

*Por Bárbara Assmann

O Internacional recebeu o Avaí neste domingo (2), no Beira-Rio, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e conseguiu a vitória. O placar ficou em 2 a 0 e os gols foram marcados por Guerrero e Edenílson.

O Colorado ainda não perdeu em casa, está com 100% de aproveitamento na competição. A partida marca o último jogo de Paolo Guerrero antes da ida para seleção peruana para disputa da Copa América.

Mesmo sem pontuar, o time catarinense começou jogando bem, marcando e jogando no contra-ataque. Com isso, o Inter não conseguiu construir jogadas e não tinha velocidade.

Os primeiros minutos foram de bastante toque de bola, porém sem infiltrações. Até os 30 minutos, nenhuma equipe havia chutado a gol, apenas chegadas tímidas aconteciam.

O relógio marcava 32 minutos e o Internacional tinha 67% da posse de bola. Porém, mesmo com menos posse de bola, o Avaí levava mais perigo ao gol de Lomba e somava três escanteios, enquanto o colorado não tinha nenhum e não encontra espaços.

No final do primeiro tempo, o colorado reclamou um lance em que pediu pênalti. Porém, a bola havia batido na mão de Lindoso.

Aos 43 minutos, a melhor chance da partida e a primeira do Inter: Guerrero deu lindo passe para Nico, o uruguaio chutou de primeira e o goleiro fez um milagre!

Com essa chance, o time gaúcho passou a tentar mais e é o que precisará fazer no segundo tempo, já que teve apenas uma boa finalização.

Foi o que aconteceu. Na segunda etapa, o colorado voltou a campo com a equipe mais avançada. Aos seis minutos, Nico López cruzou e Nonato quase marcou, porém o uruguaio estava impedido. Logo depois, Edenilson recebeu entre as linhas de marcação e finalizou colocado, o goleiro defendeu.

A partir daí, o colorado passou a finalizar e atacar mais. Após cobrança de falta de D’Alessandro, Vladimir espalmou. Após as tentativas, o gol saiu: Guerrero! Após cobrança de escanteio, o peruano dividiu com Betão e, na sobra, ele mesmo chutou forte de esquerda, no alto, para abrir o placar. Internacional 1, Avaí 0.

Antes do gol, Odair Hellmann trocou. Colocou Sarrafiore e Zeca saiu. Aos 25 minutos, ele finalizou. D’Alessandro passou para o argentino que chutou de esquerda, mas o goleiro defendeu. Em mais um troca, Odair tirou Nico López e colocou Guilherme Parede.

O técnico colorado acertou nas substituições. No segundo gol, os dois jogadores que entraram participaram. Sarrafiore lançou para Parede, que deu um ótimo passe para Edenilson. O volante invadiu a área e bateu na saída do goleiro. Internacional 2, Avaí 0.

O time catarinense, por sua vez, perdeu toda a vontade que tinha no primeiro tempo. Finalizou sem perigo e não conseguiu atacar. Estava só na marcação.

A atuação inicial do Inter não foi muito boa, mas na segunda etapa, o colorado soube ganhar o jogo. Com a bola aérea e no contra-ataque a equipe gaúcha buscou e conseguiu a vitória. O próxima partida é contra o Vasco da Gama, pelo Brasileirão, na sexta-feira (7), no Rio de Janeiro.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

