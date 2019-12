Futebol Inter vence o Grêmio por 4 a 2 e é campeão do Gauchão Feminino 2019

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2019

Coloradas venceram por 4 a 2 e ficaram com o título do Gauchão organizado pela FGF Foto: Mariana Capra/Inter/Divulgação Foto: Mariana Capra/Inter/Divulgação

Em mais uma edição, Grêmio e Inter protagonizaram neste domingo (1º) a final do Campeonato Gaúcho Feminino 2019. As gurias coloradas venceram o Grêmio por 4 a 2 em campo neutro, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, e conquistaram o título da competição. A decisão do jogo foi organizada pela FGV (Federação Gaúcha de Futebol).

Jogo

O Colorado saiu na frente, com um 2 a 0, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final e marcou mais dois. As comandadas de Maurício Salgado iniciaram arrasadoras e até os 12 minutos já havia feito dois gols. O primeiro foi aos nove minutos, quando Fabi Simões recebeu lançamento, deu um leve toque para a direita para tirar a goleira Lorena da jogada e chutou para o fundo das redes.

O Grêmio reagiu. Pri Back bateu falta da intermediária, a bola quicou próximo ao pé esquerdo de Yasmim e entrou. Aos 48, Juliana Oliveira aproveitou cruzamento da intermediária e cabeceou sobre a goleira Yasmin, deixando tudo igual.

Na etapa final, o Inter voltou do vestiário melhor, criou oportunidades, mas não conseguiu ampliar. Aos 19, Jheniffer entrou na vaga de Luana e deu novo ânimo ao Colorado. Aos 36, após cruzamento da direita, a atacante, sozinha, próxima a pequena área, chutou sem chance para Lorena. Naná ainda marcou o quarto, aos 46, em cruzamento de Jheniffer. O Grêmio tentou reagir, mas não teve forças para buscar o empate.

Confira as campanhas das duas equipes neste edição:

Campanha do Inter

Gurias Coloradas 16×0 João Emílio

Atlântico 0x14 Gurias Coloradas

Gurias Coloradas 4×0 Grêmio

Brasil de Farroupilha 0x4 Gurias Coloradas

Gurias Coloradas 11×0 Oriente

Oriente 0x4 Gurias Coloradas

Gurias Coloradas 14×0 Brasil de Farroupilha

Gurias Coloradas 3×0 (WO)

Grêmio 0x0 Gurias Coloradas

João Emílio 0x25 Gurias Coloradas

Semifinal:

Gurias Coloradas 7×0 Oriente

Campanha do Grêmio

Brasil de Farroupilha 0 x 2 Grêmio

Grêmio 9 x 0 Oriente

Inter 4 x 0 Grêmio

João Emílio 0 x 15 Grêmio

Grêmio 12 x 0 João Emílio

Grêmio 0 x 0 Inter

Oriente 0 x 5 Grêmio

Grêmio 4 x 2 Brasil de Farroupilha

Semifinal:

Grêmio 8 x 0 Brasil de Farroupilha

