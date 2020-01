Esporte Inter vence o Juventude por 1 x 0 na estreia de Eduardo Coudet

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Com gol do estreante Thiago Galhardo, de pênalti o Inter venceu o Juventude Foto: Internacional Foto: Internacional

O Inter estreou com vitória no Campeonato Gaúcho. Com gol de pênalti marcado pelo estreante Thiago Galhardo, no primeiro tempo, o time do também estreante treinador, Eduardo Coudet, foi a serra e com reservas fez os primeiros três pontos na competição.

A estreia do Inter no campeonato gaúcho aconteceu. Sob o comando de Eduardo Coudet e com time reserva, após muito mistério nas primeiras atividades, o Colorado foi a campo no Alfredo Jaconi. No time, estreantes recém contratados como Thiago Galhardo, Musto e Marcos Guilherme. De princípio, o novo estilo do Inter pode ter visualizado. Com muita pressão e velocidade, o time que teve Musto como base da defesa começou a criar oportunidades.

E foi justamente em uma dessas oportunidades que o Inter abriu o marcador. Em boa jogada ofensiva, Sarrafiore teve a chance de abrir o marcador, mas o defensor do Juventude colocou a mão na bola: pênalti marcado e expulsão. Thiago Galhardo pegou a bola e deslocou Carné para abrir o marcador.

Aos poucos o Inter foi buscando se ajustar em campo. No enfrentamento, mesmo com um a menos, o Juventude conseguiu criar o equilíbrio, mas sem efetividade, jogando muito mais na imposição física de um time que possuía mais tempo de trabalho na pré-temporada. Sem muitos sustos o Inter até teve chances de ampliar o marcador, mas que não surtiram efeito e por fim também não se tornaram necessárias.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário