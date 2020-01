Esporte Inter vence o São José em jogo-treino com portões fechados

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

Paolo Guerrero foi preservado do trabalho em campo desse sábado (18) Foto: Ricardo Duarte | Internacional Foto: Ricardo Duarte | Internacional

O Inter segue a sua preparação para temporada 2020 e nesse sábado deu mais um passo para a finalização deste trabalho. No CT Parque Gigante, com portões fechados, o Inter venceu o São José por 3 x 1, com gols de Edenílson, Thiago Galhardo e Netto.

Antes da estreia no Campeonato Gaúcho, quinta-feira diante do Juventude, fora de casa, o Inter realizou seu primeiro teste. Com portões fechados, o primeiro time de Eduardo Coudet entrou em campo, mas sem conhecimento ainda da imprensa. No jogo treino, as novidades ficaram por conta dos jovens, Johnny, Peglow e Netto que participaram da atividade.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário