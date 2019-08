Investimento na reciclagem poderá ter incentivo fiscal

A criação de dois fundos, o Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem e o Fundo de Investimento para Projetos de Reciclagem, para captar recursos de pessoas físicas e jurídicas para o incentivo à reciclagem, estará em debate na audiência pública que a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promoverá, no próximo dia 13 de agosto, em Brasília. A criação destes fundos está prevista em projeto do deputado federal gaúcho Carlos Gomes, do PRB, que preside a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem. Carlos Gomes disse ao colunista que o objetivo da audiência “é ouvir os diferentes atores no setor no país para colher críticas e sugestões e esclarecer eventuais dúvidas sobre a nossa proposta”. O setor de reciclagem, estima o deputado, “movimenta R$ 12 bilhões por ano, com apenas 3% dos resíduos sólidos que produzimos”. O projeto ainda precisará ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

Novo obstáculo à candidatura de Jairo Jorge

Pré-candidato à prefeitura de Canoas, município que já governou em dois mandatos, Jairo Jorge EX-PT, agora no PDT, enfrenta dificuldades jurídicas para manter esse projeto. O mais recente vem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decretou o congelamento solidário de R$ 14,4 milhões de bens do ex-prefeito. Solidariamente no processo, estão ainda a ex-vice-prefeita Beth Colombo e o ex-secretário da Saúde Marcelo Bósio.

MDB traçando planos

O encontro da Juventude do MDB, neste sábado, em Gramado, poderá abrir espaço para discussões importantes sobre o futuro do partido nos planos nacional e regional. Cresce um movimento para que o partido promova uma mudança radical no comando nacional, atualmente presidido pelo ex-senador Romero Jucá.

Osmar Terra receberá a Medalha do Mérito Farroupilha

Cotado como pré-candidato do partido ao governo do Estado em 2020, o ministro da Cidadania Osmar Terra receberá no próximo dia 12 a Medalha do Mérito Farroupilha, da Assembleia gaúcha. A proposição foi do deputado Vilmar Zanchin.

Desvio de recursos de idosos e crianças carentes

Repercute de forma muito intensa na região noroeste, a denúncia do Ministério Publico Federal contra o ex-prefeito de Gramado dos Loureiros, Antônio João Ceresoli, e mais cinco pessoas, por desvios de recursos públicos entre os anos de 2009 e 2011. Os recursos desviados foram retirados do orçamento de programas para a proteção de crianças e adolescentes e para levar qualidade de vida aos idosos.

Envolvimento com hacker prejudica Manuela

O futuro político da ex-deputada do Partido Comunista do Brasil, Manuela D’Avila, cotada para a disputa da prefeitura de Porto Alegre, está seriamente comprometido, diante da falta de maiores detalhes sobre até onde foi o seu envolvimento com a quadrilha de hackers que roubava dados pessoais de telefones de autoridades. Desde que a própria Manuela admitiu ter sido o elo de ligação entre o hacker Walter Delgatti Neto e o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, muitas dúvidas pairam no ar sobre a real dimensão do seu envolvimento no esquema.

