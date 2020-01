Notas Mundo Irã enriquece mais urânio do que antes do acordo de 2015

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

O Irã está enriquecendo mais urânio do que antes de concordar com um acordo nuclear com potências mundiais em 2015, disse o presidente iraniano, Hassan Rouhani, nesta quinta-feira, em um discurso televisionado. “Estamos enriquecendo mais urânio do que antes de o acordo ser alcançado… A pressão aumentou no Irã, mas continuamos a progredir”, disse Rouhani.

