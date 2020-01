Celebridades Isis Valverde posta foto curtindo um tempo com marido e filho

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

Isis postou foto com a família. Foto: Reprodução/Instagram Isis postou foto com a família. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Isis Valverde tirou um tempinho para a família e está curtindo a folga com o marido, André Resende, e o filho, Rael, que completou um ano de idade em novembro. Ela postou uma foto no Instagram do maridão sem camisa e ela de biquíni se divertindo com o pequeno na sexta-feira (3).

“Our time”, essa foi a legenda que Isis escolheu para eternizar esses primeiros dias de 2020. “Nosso tempo”, traduzido para o português, reflete a felicidade da atriz curtindo os dois amados.

Se o começo do ano está sendo em família, a musa aproveitou o fim de 2019 em grande estilo. Ela renovou o bronzeado e colocou a marquinha de biquíni em dia na última segunda-feira (30).

