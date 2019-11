Israel está dando auxílio aos curdos da Síria, que sofrem com uma incursão de um mês na Turquia. Para os israelenses, os curdos são um contrapeso à influência do Irã, afirmou Tzipi Hotovely, vice-ministra de Relações Exteriores do país. Os turcos lançaram seus ataques contra a milícia curda do YPG depois que, abruptamente, os EUA tiraram cerca de mil tropas do Norte da Síria.