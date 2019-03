A tensão se manteve na região da Faixa de Gaza um dia após ataques palestinos com mísseis e da resposta militar israelense. Apesar da tentativa de trégua entre o Hamas, que domina Gaza, e o governo de Israel, houve relatos de novas hostilidades nesta terça-feira (26). As Forças de Defesa de Israel emitiram alerta sobre novo ataque aéreo no sul do país.

Deixe seu comentário: