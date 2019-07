A digitalização das operações bancárias começa a afetar com mais força a sobrevivência de agências e postos de atendimento do Itaú. O banco fechou mais de 200 agências no primeiro semestre e deve continuar o processo nos próximos meses. Em paralelo, o banco anunciou um Programa de Demissão Voluntária para funcionários acima de 55 anos. Itaú: PDV e fechamento mais de 200 agências

