Momentos antes de se apresentar no palco da Game XP nesta sexta-feira (26), a cantora Iza, 28, revelou que já quis trabalhar diretamente com jogos eletrônicos. “Minha história com games é muito engraçada. Quando eu era criança, não tinha videogames, mas via meus amigos jogando. Eu achei o processo criativo muito estressante, muito matemático. Cheguei a fazer cursos, mas não rolou”.

